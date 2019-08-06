Вибухи на складі боєприпасів у РФ: відкрили повітряний простір

Фото: вибухи в Ачинську (з відкритих джерел)

Детонація боєприпасів припинилася

Пожежу на військовому складі в Красноярському краї у Росії загасили. Про це заявили в Міністерстві оборони Російської Федерації, передають російські ЗМІ.

Зазначено, що детонація боєприпасів припинилася.

"Пожежа на складі Центру МТО Центрального військового округу в Ачинському районі Красноярського краю повністю ліквідована, вогнищ відкритого горіння немає. Після 5:00 мск детонація боєприпасів припинилася", - зазначено в повідомленні.

У російському міністерстві відзначили, що літаки Іл-76 військово-транспортної авіації і вертольоти армійської авіації Мі-8 приступили до проливки території складу.

Крім того, відкрито повітряний простір над військовим складом. Відзначимо, обмеження вводились на проліт повітряних суден у радіусі 20 км від Ачинська.

"Обмеження, що вводяться на проліт повітряних суден у радіусі 20 км у повітряному просторі Ачинська, зняті", - зазначено в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, число постраждалих при пожежі і вибухах на складах боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю (Російська Федерація) збільшилося до 12 осіб. Так, за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Шестеро з них з ураженнями середньої тяжкості були госпіталізовані.

Як писало РБК-Україна, попередньою причиною пожежі і вибухів у Росії на складі боєприпасів в Красноярському краї у селищі Кам'янка є людський фактор.

Так, повідомлялося, що через вибухи на складі боєприпасів у РФ планують евакуювати 10 тисяч людей.

У Красноярському краї Росії у місті Ачинськ сталася пожежа в одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Зазначалося, що вибуховою хвилею у житлових будинках повибивало вікна.

Через вибухи повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.