В России произошли взрывы на складе боеприпасов

Фото: местро происшествия (vk com)

В результате происшествия пострадали семь человек

В Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе воинской части недалеко от деревни Ачинск. Взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

Личный состав склада был эвакуирован. Также проводится эвакуация населения в радиусе 20 км от хранилища.

Кроме того, в результате происшествия пострадали семь человек, в их числе двое военных. Два человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще у двух диагностировали ожоги.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место происшествия направили два специализированных пожарных поезда.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 июля в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. На месте взрыва работали 30 спасателей и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.Информации о погибших и пострадавших нет.

Кроме того, 6 июля Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв, что привел к гибели двух военнослужащих, еще 1 получил ранения. Как сообщалось, один из военнослужащих уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, что вызвало детонацию.