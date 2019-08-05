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Взрывы на складе боеприпасов в РФ: закрыли воздушное пространство

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 22:13
Взрывы на складе боеприпасов в РФ: закрыли воздушное пространство
Фото: место происшествия (vk.com)

Также ограничили движение поездов на участке Красноярской железной дороги

В результате взрывов в России на территории артиллерийского склада воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. 

Как сообщается, также ограничили движение поездов на участке Красноярской железной дороги.

По словам мэра Ачинска Илая Ахметова,  к эвакуации после происшествия готовят жителей города. Уточняется, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. В городе открыли три пункта временного размещения.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды состава. На место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Министерство обороны Российской Федерации перебросит на место происшествия специальных роботов "Уран-14". Всего к ликвидации пожара привлечены 153 человека и 51 единица техники.

Кроме того, создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий взрывов, в Ачинск прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс, он проведет заседание штаба. Военные следователи начали проверку по факту взрывов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  РФ в Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

Кроме того, в результате взрывов на территории артиллерийского склада погиб военнослужащий

Взрывы на складе боеприпасов в РФ: погиб военный В России произошли взрывы на складе боеприпасов
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