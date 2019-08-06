ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших при взрывах на военном складе в РФ возросло

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 10:55
Число пострадавших при взрывах на военном складе в РФ возросло
Фото: место происшествия (vk com)

За медицинской помощью обратились 12 человек

Число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Российская Федерация) увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ. 

Собщается, что за медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы.

"Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения региона, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов были направлены в Красноярск. Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, в РФ в Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна. В настоящее время проводится эвакуация населения в радиусе 20 км от хранилища из четырех ближайших поселков и части города Ачинска. Районные власти объявили режим ЧС.

Кроме того, сообщалось, что в результате взрывов на территории артиллерийского склада погиб военнослужащий

Назвали причину взрывов на складе боеприпасов в РФ В России из-за взрывов на военном складе эвакуируют 10 тыс. человек
Новости Украины взрыв боеприпасовРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь