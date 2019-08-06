Число пострадавших при взрывах на военном складе в РФ возросло

Фото: место происшествия (vk com)

За медицинской помощью обратились 12 человек

Число пострадавших при пожаре и взрывах на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края (Российская Федерация) увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Собщается, что за медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы.

"Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения региона, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов были направлены в Красноярск. Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, в РФ в Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна. В настоящее время проводится эвакуация населения в радиусе 20 км от хранилища из четырех ближайших поселков и части города Ачинска. Районные власти объявили режим ЧС.

Кроме того, сообщалось, что в результате взрывов на территории артиллерийского склада погиб военнослужащий.