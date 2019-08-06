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Назвали причину взрывов на складе боеприпасов в РФ

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 08:23
Назвали причину взрывов на складе боеприпасов в РФ
Фото: взрывы в Ачинске (из открытых источников)

Предварительной причиной является человеческий фактор

Предварительной причиной пожара и взрывов в России на складе боеприпасов в Красноярском крае в поселке Каменка является человеческий фактор. Об этом заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщают росСМИ.

По его словам, точные причины укажут следственные органы и прокуратура. Булгаков добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Ранее сообщалось, что из окрестностей Ачинска Красноярского края России из-за взрывов на складе боеприпасов планируют эвакуировать 10 тысяч человек. 

Напомним, в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды, пострадали 8 человек. Два человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

В результате взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км. 

Позже стало известно, что в результате взрывов в России на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один человек - военнослужащий.

В России из-за взрывов на военном складе эвакуируют 10 тыс. человек Взрывы на складе боеприпасов в РФ: закрыли воздушное пространство
Новости Украины Российская Федерациявзрыв боеприпасов
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