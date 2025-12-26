РФ посилює контроль над соцмережами: блогерів змусять поширювати пропаганду

Законопроєкт передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо на всіх великих інтернет-платформах в обсязі не меншому ніж 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

"Ця ініціатива - черговий крок на шляху встановлення повного контролю Кремля над соцмережами та блогерами на території РФ", - вважають у ЦПД.

У Центрі нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення влада РФ системно залучає блогерів до публічного виправдання бойових дій Росії на території України та просування пропагандистських наративів.

"Тим, хто не погоджується працювати в інтересах Кремля, загрожує покарання аж до реальних тюремних строків за поширення "фейків про збройні сили РФ", - повідомляють у ЦПД.