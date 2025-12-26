РФ усиливает контроль над соцсетями: блогеров заставят распространять пропаганду

Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы.

Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

"Эта инициатива - очередной шаг на пути установления полного контроля Кремля над соцсетями и блогерами на территории РФ", - считают в ЦПД.

В Центре напоминают, что с начала полномасштабного вторжения власти РФ системно привлекают блогеров к публичному оправданию боевых действий России на территории Украины и продвижению пропагандистских нарративов.

"Тем, кто не соглашается работать в интересах Кремля, грозит наказание вплоть до реальных тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах РФ", - сообщают в ЦПД.