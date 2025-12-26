RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ усиливает контроль над соцсетями: блогеров заставят распространять пропаганду

Иллюстративное фото: Кремль увеличивает долю пропаганды (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Совете Федерации РФ блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы.

Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

"Эта инициатива - очередной шаг на пути установления полного контроля Кремля над соцсетями и блогерами на территории РФ", - считают в ЦПД.

В Центре напоминают, что с начала полномасштабного вторжения власти РФ системно привлекают блогеров к публичному оправданию боевых действий России на территории Украины и продвижению пропагандистских нарративов.

"Тем, кто не соглашается работать в интересах Кремля, грозит наказание вплоть до реальных тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах РФ", - сообщают в ЦПД.

 

Фейки от российской пропаганды

Ранее РБК-Украина писало об усилении контроля над жителями Крыма - там интернет могут отключить без предупреждения.

В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства. Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.

До этого ЦПИ сообщал, что российская пропаганда продолжает кампанию по дискредитации украинских военных. В частности, в сети появляются фейки, в которых военнослужащие ВСУ становятся героями криминальных новостей.

В интернет-пабликах распространяется "новость", якобы военный в Черновцах выстрелил в ногу и жестоко избил пенсионера за общение на русском языке. На самом деле в Черновцах произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами, никто не пострадал.

Кроме того, в сети TikTok распространяется видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска". Эти ролики созданы с помощью искусственного интеллекта, отмечают в ЦПД.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПропагандистблоггер