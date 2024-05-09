РФ посилила атаки, але біля Часового Яру досягла невеликих успіхів, - розвідка Британії
Росія у квітні збільшила кількість атак на сході України. Проте їй вдалося досягти невеликих успіхів у районі Часового Яру у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
Як зазначається у зведенні, у квітні 2024 року російські атаки на сході України збільшилися на 17% порівняно з березнем 2024 року. З них понад три чверті були у районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки.
При цьому атаки біля Часового Яру зросли на 200% з березня по квітень.
"Незважаючи на значне збільшення атак на цьому напрямку, Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", - йдеться у зведенні британської розвідки.
скриншот deepstatemap.live
Бої біля Часового Яру
Варто зазначити, що після захоплення Авдіївки росіяни також посилили атаки на Бахмутському напрямку, зокрема у районі міста Часів Яр. За словами місцевої влади, бої вже дійшли до межі міста.
За даними ЗСУ, у районі Часового Яру окупанти зосередили до 25 тисяч солдатів. Українські військові також зазначають, що росіяни не зможуть просунутися до Краматорська без контролю над Часовим Яром.
Також голова Донецької ОВА висловив думку, що захоплення міста дасть загарбникам можливість просунуться вглиб України, тому ЗСУ стримують ворога.
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