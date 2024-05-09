У Донецькій ОВА описали небезпечний сценарій в боях за Часів Яр
Російські війська посилено атакують у напрямку Часового Яру у Донецькій області. Однак українські захисники роблять все можливе, щоб відтіснити російських окупантів.
Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky News.
Як зауважив Філашкін, російські війська просунуться вглиб України, якщо їм вдасться захопити прифронтове місто Часів Яр і всю територію Донбасу.
Водночас він підкреслив, що українські захисники не допустять цього і зроблять "все можливе і неможливе", щоб відтіснити російських окупантів.
За словами голови Донецької ОВА, війська РФ намагаються прорвати оборонні лінії східної України, і щодня в регіоні здійснюється від 1500 до 2500 артилерійських пострілів і авіаударів.
Небезпечні сценарії
Відповідаючи на запитання, яка небезпека загрожує Україні та світу, якщо весь Донбас перейде під контроль Росії, Філашкін зауважив, що ворог буде просуватися далі.
"Ми цього не допустимо і зробимо все можливе і неможливе, щоб затримати ворога тут, в Донецькій області, і відновити кордони, які були в 1991 році", зказав голова Донецької ОВА.
Губернатор сказав, що лише в його регіоні близько 2 500 цивільних осіб було вбито і майже 5 000 поранено відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
"Слова, щоб описати весь гнів, який ми відчуваємо, напевно, ще не винайдені", - додав він.
Ситуація у районі Часового Яру
Нагадаємо, що через активні бойові дії та щоденні обстріли Часів Ярфактично зруйнований. Попри це 679 жителів відмовляються покинути місто. У той же час, доставка гуманітарної допомоги до міста ускладнюється через постійні атаки ворога.
Варто зауважити, що російським військам наказали захопити Часів Яр до 9 травня. Українські бійці посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога.
У Збройних силах України заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі до Краматорського та Костянтинівського напрямків.
Наразі українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.
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