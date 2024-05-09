У Донецькій ОВА описали небезпечний сценарій в боях за Часів Яр

Російські війська посилено атакують у напрямку Часового Яру у Донецькій області. Однак українські захисники роблять все можливе, щоб відтіснити російських окупантів.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky News .

Як зауважив Філашкін, російські війська просунуться вглиб України, якщо їм вдасться захопити прифронтове місто Часів Яр і всю територію Донбасу.

Водночас він підкреслив, що українські захисники не допустять цього і зроблять "все можливе і неможливе", щоб відтіснити російських окупантів.

За словами голови Донецької ОВА, війська РФ намагаються прорвати оборонні лінії східної України, і щодня в регіоні здійснюється від 1500 до 2500 артилерійських пострілів і авіаударів.

Небезпечні сценарії

Відповідаючи на запитання, яка небезпека загрожує Україні та світу, якщо весь Донбас перейде під контроль Росії, Філашкін зауважив, що ворог буде просуватися далі.

"Ми цього не допустимо і зробимо все можливе і неможливе, щоб затримати ворога тут, в Донецькій області, і відновити кордони, які були в 1991 році", зказав голова Донецької ОВА.

Губернатор сказав, що лише в його регіоні близько 2 500 цивільних осіб було вбито і майже 5 000 поранено відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

"Слова, щоб описати весь гнів, який ми відчуваємо, напевно, ще не винайдені", - додав він.