ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усилила атаки, но возле Часового Яра добилась небольших успехов, - разведка Британии

Времен Яр, Четверг 09 мая 2024 12:54
UA EN RU
РФ усилила атаки, но возле Часового Яра добилась небольших успехов, - разведка Британии Фото: атаки РФ возле Часового Яра увеличились на 200% (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в апреле увеличила количество атак на востоке Украины. Однако ей удалось добиться небольших успехов в районе Часового Яра в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечается в сводке, в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины увеличились на 17% по сравнению с мартом 2024 года. Из них более трех четвертей были в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки.

При этом атаки возле Часового Яра выросли на 200% с марта по апрель.

"Несмотря на значительное увеличение атак на этом направлении, Россия достигла лишь незначительных тактических успехов в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", - говорится в сводке британской разведки.

РФ усилила атаки, но возле Часового Яра добилась небольших успехов, - разведка Британии

скриншот deepstatemap.live

Бои возле Часового Яра

Стоит отметить, что после захвата Авдеевки россияне также усилили атаки на Бахмутском направлении, в частности, в районе города Часов Яр. По словам местных властей, бои уже дошли до черты города.

По данным ВСУ, в районе Часового Яра оккупанты сосредоточили до 25 тысяч солдат. Украинские военные также отмечают, что россияне не смогут продвинуться к Краматорску без контроля над Часовым Яром.

Также глава Донецкой ОВА выразил мнение, что захват города даст захватчикам возможность продвинуться вглубь Украины, поэтому ВСУ сдерживают врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Часов Яр Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче