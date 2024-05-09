РФ усилила атаки, но возле Часового Яра добилась небольших успехов, - разведка Британии

Россия в апреле увеличила количество атак на востоке Украины. Однако ей удалось добиться небольших успехов в районе Часового Яра в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечается в сводке, в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины увеличились на 17% по сравнению с мартом 2024 года. Из них более трех четвертей были в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки.

При этом атаки возле Часового Яра выросли на 200% с марта по апрель.

"Несмотря на значительное увеличение атак на этом направлении, Россия достигла лишь незначительных тактических успехов в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", - говорится в сводке британской разведки.

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