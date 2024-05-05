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Скільки військових зосередила РФ в районі Часового Яру: відповідь ОК "Хортиця"

Донбас, Неділя 05 травня 2024 11:15
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Скільки військових зосередила РФ в районі Часового Яру: відповідь ОК "Хортиця" Фото: у ЗСУ назвали чисельність російського угруповання військ у районі Часового Яру (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На напрямку Часового Яру Росія зосередила до 25 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОК "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що за даним ГУР, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - констатував спікер.

Зокрема, за його даними, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.

Ситуація у районі Часового Яру

Нещодавно російські війська заявили про мету захопити Часів Яр до 9 травня. У свою чергу, у ЗСУ впевнені, що цього зробити до зазначеної дати окупантам не вдасться. При цьому в ГУР не виключають, що втрата Часового Яру - це питання часу, але на даний момент ЗСУ роблять все можливе, щоб такого не допустити.

Як раніше писало РБК-Україна, росіяни намагаються завоювати висоти, на яких стоїть Часів Яр та його околиці, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати звідти Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ.

Водночас буквально сьогодні у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.

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