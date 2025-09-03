РФ пошкодила залізничну інфраструктуру Кіровоградщини: затримано низку рейсів

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог запустив більшу кількість дронів по Україні.

Зокрема, дрони атакували Кіровоградську область. За останніми даними, в результаті атаки пошкоджено 17 будинків, один знищено, і 5 осіб постраждали.Також спостерігаються проблеми зі світлом.

Також ми писали, що основною метою нічної атаки РФ стала західна частина України. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та не тільки.

