РФ повредила железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: задержан ряд рейсов

Россияне в ночь на 3 сентября атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, в связи с чем задержан ряд рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Вследствие вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области имеем задержки ряда рейсов", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что задержки касаются следующих поездов:
Также в УЗ отметили, что восстановительные работы будут проведены как можно скорее.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - сказано в заметке.
Напомним, что этой ночью враг запустил большее количество дронов по Украине.
В частности, дроны атаковали Кировоградскую область. По последним данным, в результате атаки повреждены 17 домов, один уничтожен, и 5 человек пострадали. Также наблюдаются проблеми со светом.
Также мы писали, что основной целью ночной атаки РФ - стала западная часть Украины. Взрывы было слышно во Львове, Луцке, Ровно, Хмельницком и не только.
Подробнее об атаке на западную часть Украины - читайте в материале РБК-Украина.