РФ повредила железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: задержан ряд рейсов

Фото: некоторые рейсы будут с задержкой (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 3 сентября атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, в связи с чем задержан ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Вследствие вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области имеем задержки ряда рейсов", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что задержки касаются следующих поездов:

  • №76 Кривой Рог - Киев;
  • №75 Киев - Кривой Рог;
  • №79 Днепр - Львов;
  • №791 Кременчуг - Киев;
  • №790 Кропивницкий - Киев;
  • №121 Херсон - Краматорск;
  • №85 Запорожье - Львов;
  • №38 Киев - Запорожье;
  • №37 Запорожье - Киев;
  • №51 Запорожье - Одесса;
  • №789 Кропивницкий - Киев;
  • №119 Днепр - Хелм;
  • №31 Запорожье - Перемышль;
  • №59 Харьков - Одесса;
  • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань;
  • №102 Краматорск - Херсон; №102 Краматорск - Херсон;
  • №80 Львов - Днепр;
  • №120 Хелм - Днепр;
  • №86 Львов - Запорожье;
  • №8 Одесса - Харьков;
  • №54 Одесса - Днепр.

Также в УЗ отметили, что восстановительные работы будут проведены как можно скорее.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - сказано в заметке.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью враг запустил большее количество дронов по Украине.

В частности, дроны атаковали Кировоградскую область. По последним данным, в результате атаки повреждены 17 домов, один уничтожен, и 5 человек пострадали. Также наблюдаются проблеми со светом.

Также мы писали, что основной целью ночной атаки РФ - стала западная часть Украины. Взрывы было слышно во Львове, Луцке, Ровно, Хмельницком и не только.

Подробнее об атаке на западную часть Украины - читайте в материале РБК-Украина.

