РФ повредила железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: задержан ряд рейсов

Фото: некоторые рейсы будут с задержкой (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Россияне в ночь на 3 сентября атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, в связи с чем задержан ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Вследствие вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области имеем задержки ряда рейсов", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что задержки касаются следующих поездов: №76 Кривой Рог - Киев;

№75 Киев - Кривой Рог;

№79 Днепр - Львов;

№791 Кременчуг - Киев;

№790 Кропивницкий - Киев;

№121 Херсон - Краматорск;

№85 Запорожье - Львов;

№38 Киев - Запорожье;

№37 Запорожье - Киев;

№51 Запорожье - Одесса;

№789 Кропивницкий - Киев;

№119 Днепр - Хелм;

№31 Запорожье - Перемышль;

№59 Харьков - Одесса;

№65/165 Харьков - Черкассы, Умань;

№102 Краматорск - Херсон; №102 Краматорск - Херсон;

№80 Львов - Днепр;

№120 Хелм - Днепр;

№86 Львов - Запорожье;

№8 Одесса - Харьков;

№54 Одесса - Днепр. Также в УЗ отметили, что восстановительные работы будут проведены как можно скорее. "Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - сказано в заметке.