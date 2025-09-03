РФ повредила железнодорожную инфраструктуру Кировоградщины: задержан ряд рейсов
Россияне в ночь на 3 сентября атаковали дронами Кировоградскую область. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, в связи с чем задержан ряд рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Вследствие вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области имеем задержки ряда рейсов", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что задержки касаются следующих поездов:
- №76 Кривой Рог - Киев;
- №75 Киев - Кривой Рог;
- №79 Днепр - Львов;
- №791 Кременчуг - Киев;
- №790 Кропивницкий - Киев;
- №121 Херсон - Краматорск;
- №85 Запорожье - Львов;
- №38 Киев - Запорожье;
- №37 Запорожье - Киев;
- №51 Запорожье - Одесса;
- №789 Кропивницкий - Киев;
- №119 Днепр - Хелм;
- №31 Запорожье - Перемышль;
- №59 Харьков - Одесса;
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань;
- №102 Краматорск - Херсон; №102 Краматорск - Херсон;
- №80 Львов - Днепр;
- №120 Хелм - Днепр;
- №86 Львов - Запорожье;
- №8 Одесса - Харьков;
- №54 Одесса - Днепр.
Также в УЗ отметили, что восстановительные работы будут проведены как можно скорее.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - сказано в заметке.
Массированный обстрел Украины
Напомним, что этой ночью враг запустил большее количество дронов по Украине.
В частности, дроны атаковали Кировоградскую область. По последним данным, в результате атаки повреждены 17 домов, один уничтожен, и 5 человек пострадали. Также наблюдаются проблеми со светом.
Также мы писали, что основной целью ночной атаки РФ - стала западная часть Украины. Взрывы было слышно во Львове, Луцке, Ровно, Хмельницком и не только.
Подробнее об атаке на западную часть Украины - читайте в материале РБК-Украина.