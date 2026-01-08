РФ поширює фейк про домагання до українських дітей у ЄС, імітуючи стиль Euronews, - ЦПД

Автори фейку заявляють про "понад 100 таких випадків за три місяці", а також те, що українські родини "бояться звертатися до поліції через ризик депортації".

ЦПД зазначає, що ця інформація відсутня на офіційних ресурсах Euronews і не має жодного підтвердження популярними джерелами.

"Фейк побудований за типовою схемою: емоційно чутлива тема, вигадана статистика, відсутність джерел та апеляція до авторитетного видання мають зобразити втрату підтримки України й українців за кордоном", - йдеться у заяві Центру.

Зазначається, що фейк має на меті дискредитувати українських біженців, створити паніку серед родин та підірвати довіру до європейських інституцій.

Крім того, пропагандисти намагаються сформувати образ ЄС як "небезпечного простору" для українців, де "у них немає прав".