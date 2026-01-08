РФ распространяет фейк о домогательствах к украинским детям в ЕС, имитируя стиль Euronews, - ЦПД

Авторы фейка заявляют о "более 100 таких случаев за три месяца", а также то, что украинские семьи "боятся обращаться в полицию из-за риска депортации".

ЦПД отмечает, что эта информация отсутствует на официальных ресурсах Euronews и не имеет никакого подтверждения популярными источниками.

"Фейк построен по типичной схеме: эмоционально чувствительная тема, вымышленная статистика, отсутствие источников и апелляция к авторитетному изданию должны изобразить потерю поддержки Украины и украинцев за рубежом", - говорится в заявлении Центра.

Отмечается, что фейк имеет целью дискредитировать украинских беженцев, создать панику среди семей и подорвать доверие к европейским институтам.

Кроме того, пропагандисты пытаются сформировать образ ЕС как "опасного пространства" для украинцев, где "у них нет прав".