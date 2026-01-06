Хочуть дискредитувати НБУ. В Україні фіксують серію фейків
В Україні поширюються маніпулятивні повідомлення щодо діяльності Національного банку України (НБУ) та фінансової ситуації в країні. Таким чином організатори хочуть дискредитувати його роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Зокрема, як зазначається, велика кількість зафіксованих маніпуляцій спрямовані на дискредитацію НБУ як інституції, а також регуляторної політики Нацбанку.
"Мета цієї кампанії – підрив у населення довіри до НБУ, заходів із забезпечення макрофінансової стабільності, провокування недовіри до національної валюти, поширення з-поміж людей невпевненості, а також спроба вплинути на довіру міжнародних партнерів до України", - йдеться у повідомленні.
Це, за даними ЦПД, може бути частиною більш широкої кампанії з дискредитації державних інституцій України з метою підриву довіри населення до держави.
Раніше Національний банк України попередив громадян про черговий фейк, який шириться у мережі. Йдеться про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".