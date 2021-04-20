В РФ пообещали не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив

Заместитель главы министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков пообещал, что движение торговых судов через Керченский пролив не будет ограничено. Ранее в РФ заявили, что закрывают часть акватории Черного моря для кораблей .

По словам Рябкова, Россия действуют в соответствии с международными договоренностями.

"Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям", - заявил Рябков.

Напомним, Россия с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября ограничивает право на передвижение для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.