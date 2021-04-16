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США обеспокоены тем, что Россия ограничила судоходство в Черном море

Новина українською → Вашингтон, Пятница 16 апреля 2021 18:14
США обеспокоены тем, что Россия ограничила судоходство в Черном море Фото: временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан (twitter.com USAmbOSCE)
Автор: Дмитрий Левицкий

Временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отреагировала на то, что Россия решила закрыть часть Черного моря для проведения военных учений. По ее словам, Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины по поводу действий РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте миссии США в ОБСЕ.

Как заявила Остриан, ограничение морского движения через Керченский пролив будет способствовать продолжающемуся наращиванию военной мощи России в Черноморском регионе.

Она отметила, что оккупация и милитаризация Крыма имеют последствия далеко за пределами Украины и грозит трансатлантической безопасности.

"Мы осуждаем злоупотребления России на полуострове. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою оккупацию, освободить всех незаконно удерживаемых украинских в'заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - добавила Остриан.

Напомним, вчера стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.

На намерения России закрыть часть Черного моря отреагировали и в Европейском союзе.

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