США обеспокоены тем, что Россия ограничила судоходство в Черном море

Временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отреагировала на то, что Россия решила закрыть часть Черного моря для проведения военных учений. По ее словам, Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины по поводу действий РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте миссии США в ОБСЕ .

Как заявила Остриан, ограничение морского движения через Керченский пролив будет способствовать продолжающемуся наращиванию военной мощи России в Черноморском регионе.

Она отметила, что оккупация и милитаризация Крыма имеют последствия далеко за пределами Украины и грозит трансатлантической безопасности.

"Мы осуждаем злоупотребления России на полуострове. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою оккупацию, освободить всех незаконно удерживаемых украинских в'заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - добавила Остриан.