РФ закрывает часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей

Россия закрывает часть акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

"Такие действия Российской Федерации является очередной попыткой в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение РФ закрыть часть акваторию Черного моря является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

"На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что поведение России указывает на отсутствие каких-либо намерений отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря.

"Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе", - добавили в ведомстве.