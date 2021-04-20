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Россия ограничила полеты над Крымом и Черным морем: регион считается опасным

Новина українською → Крым, Вторник 20 апреля 2021 12:33
Россия ограничила полеты над Крымом и Черным морем: регион считается опасным Фото: Россия направила извещение для пилотов NOTAM (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация ограничила полеты над Крымом и Черным морем с 20 по 24 апреля. В извещении для пилотов этот регион назвали опасным.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно извещению, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающие территориальные воды, а также часть международных вод Черного моря.

"Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Как сообщал глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

Также немецкое издание Spiegel сообщало, что Россия построила в Крыму новый военный лагерь.

Кроме этого сообщалось, что 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. В НАТО призвали Россию отказаться от ограничения судоходства в некоторых районах Черного моря и обеспечить свободу прохода торговых судов.

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