У РФ пообіцяли не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку

Заступник голови міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков пообіцяв, що рух торгових суден через Керченську протоку не буде обмежено. Раніше в РФ заявили, що закривають частину акваторії Чорного моря для кораблів .

За словами Рябкова, Росія діють у відповідності з міжнародними домовленостями.

"Я звертаю увагу на те, що ніяких обмежень для торгового судноплавства, для використання українських портів на Азовському морі введено не було. А що стосується обмежень тих чи інших зон, де проводяться навчання, це загальноприйнята міжнародна практика. Ми діємо, суворо дотримуючись відповідних домовленостей", - заявив Рябков.

Нагадаємо, Росія з 21:00 24 квітня по 21:00 31 жовтня обмежує право на пересування для іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря.