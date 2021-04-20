У РФ пообіцяли не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку

Заступник голови міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков пообіцяв, що рух торгових суден через Керченську протоку не буде обмежено. Раніше в РФ заявили, що закривають частину акваторії Чорного моря для кораблів.
Про це повідомляють "РИА Новости".
За словами Рябкова, Росія діють у відповідності з міжнародними домовленостями.
"Я звертаю увагу на те, що ніяких обмежень для торгового судноплавства, для використання українських портів на Азовському морі введено не було. А що стосується обмежень тих чи інших зон, де проводяться навчання, це загальноприйнята міжнародна практика. Ми діємо, суворо дотримуючись відповідних домовленостей", - заявив Рябков.
Нагадаємо, Росія з 21:00 24 квітня по 21:00 31 жовтня обмежує право на пересування для іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря.
Згодом у США висловили стурбованість з приводу дій РФ.
Також РБК-Україна писало, що з 20 по 24 квітня РФ обмежила польоти над Кримом і Чорним морем. Цей регіону назвали небезпечним для літаків.
Зазначимо, зараз Росія проводить масштабні військові навчання поблизу українських кордонів. У ЄС заявили, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшою угрупованням, яку коли-небудь развертывала РФ біля українського кордону.