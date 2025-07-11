У РФ поховали комбрига елітних морпіхів, якого могли ліквідувати ЗСУ

Бої у Курській області

Нагадаємо, Сили оборони розпочали наступальну операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.

На піку операції Сили оборони контролювали до 1300 квадратних кілометрів російської території. Згодом росіяни пішли у наступ. Восени до боїв у Курській області противник залучив солдатів Північної Кореї.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила на війні проти України 4700 військових.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що ворог на Курському напрямку втратив вже понад 63 тисячі військових вбитими та пораненими. З них близько 4 тисяч - громадяни КНДР.

Удари по Курській області

У квітні Повітряні Сили завдали успішного удару по місцю базування окупантів у Курській області. Звідти здійснювався запуск ударних дронів.

Також у травні 2025 року у Курській області пролунали потужні вибухи. Тоді було завдано ракетного удару по сукупченню військової техніки російської армії.

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