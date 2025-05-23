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У Курській області атаковано ракетами сукупчення техніки росіян, - ЗМІ

П'ятниця 23 травня 2025 01:11
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У Курській області атаковано ракетами сукупчення техніки росіян, - ЗМІ Фото: у місті Льгов завдано ракетного удару по складах зі зброєю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Курській області пролунали потужні вибухи. Завдано ракетного удару по сукупченню військової техніки російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пепел Курск".

Зазначається, що серія вибухів пролунала у місті Льгов. Російські ЗМІ повідомляють про начебто удар ЗСУ по накопиченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з міста.

"По скупченнях техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Наразі точна кількість ліквідованих і постраждалих окупантів не відома. Місце атаки оточено військовими та оперативними службами.

Командування ЗСУ удари не коментувало.

"Пепел Курск" також оприлюднив відео наслідків обстрілу.

Атака дронів по Росії

Впродовж двох діб 21 по 22 травня, Росію масовано атакували ударні безпілотники. У низці регіонів лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони.

Зокрема, дрони вдарили по підприємствах військово-промислового комплексу РФ.

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