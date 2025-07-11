В РФ похоронили комбрига элитных морпехов, которого могли ликвидировать ВСУ

Бои в Курской области

Напомним, Силы обороны начали наступательную операцию в Курской области в начале августа 2024 года. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.

На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 квадратных километров российской территории. Впоследствии россияне пошли в наступление. Осенью к боям в Курской области противник привлек солдат Северной Кореи.

По данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла на войне против Украины 4700 военных.

В Генштабе ВСУ отмечали, что враг на Курском направлении потерял уже более 63 тысяч военных убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР.

Удары по Курской области

В апреле Воздушные Силы нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.

Также в мае 2025 года в Курской области прогремели мощные взрывы. Тогда был нанесен ракетный удар по скоплению военной техники российской армии.

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