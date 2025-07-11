В РФ похоронили комбрига элитных морпехов, которого могли ликвидировать ВСУ

В одном из российских сел в Чувашии похоронили командира 155 бригады морской пехоты РФ Сергея Ильина. Он предположительно был ликвидирован в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Урмарского муниципального округа Василия Шигильдеева и OSINT-проект Russian Officers Killed in Ukraine.
Официально российские власти подтвердили лишь факт гибели военного во время "специальной военной операции", однако точные обстоятельства не уточнили.
Однако осинтеры считают, что Ильин мог погибнуть 2 июля в результате удара Сил обороны Украины по командному пункту в поселке Коренево Курской области.
Этот поселок расположен на территории России вблизи украинской границы, и именно там, по данным проекта, украинская армия нанесла точный удар по вражескому командному составу.
Как отмечают OSINT-исследователи, удар привел к потерям среди командования российских войск. Тогда также погибли начальник штаба бригады Леонид Башкардин и полковник ВМС РФ Нариман Шихалиев.
Напомним, Силы обороны начали наступательную операцию в Курской области в начале августа 2024 года. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России.
На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 квадратных километров российской территории. Впоследствии россияне пошли в наступление. Осенью к боям в Курской области противник привлек солдат Северной Кореи.
По данным разведки Южной Кореи, КНДР потеряла на войне против Украины 4700 военных.
В Генштабе ВСУ отмечали, что враг на Курском направлении потерял уже более 63 тысяч военных убитыми и ранеными. Из них около 4 тысяч - граждане КНДР.
В апреле Воздушные Силы нанесли успешный удар по месту базирования оккупантов в Курской области. Оттуда осуществлялся запуск ударных дронов.
Также в мае 2025 года в Курской области прогремели мощные взрывы. Тогда был нанесен ракетный удар по скоплению военной техники российской армии.
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