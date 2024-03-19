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РФ почала мобілізувати на війну в Україні ув'язнених ґвалтівників, - ЗМІ

Вівторок 19 березня 2024 18:54
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РФ почала мобілізувати на війну в Україні ув'язнених ґвалтівників, - ЗМІ Ілюстративне фото: РФ почала мобілізувати на війну в Україні ув'язнених ґвалтівників (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська Держдума підтримала законопроекти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ. Таким чином ґвалтівники зможуть відправлятись на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moscow Times.

Відтепер у Росії люди, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також більшості вже засуджених, можна укладати контракти з Міноборони в "періоди мобілізації, воєнного стану і у воєнний час".

Нові поправки не поширюються на засуджених за тяжкими статтями про сексуальне насильство над дітьми. Однак ґвалтівники дорослих можуть звільнитися від покарання в обмін на контракт. Тим, хто має судимість, у разі підписання контракту з Міноборони країни-агресора, вона погашатиметься.

Водночас в Росії не будуть допускати на війну в Україні тих громадян, які ув'язнені за екстремізм, тероризм, диверсії, заклики до сепаратизму та державну зраду.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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