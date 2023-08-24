Данілов: РФ намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії на війну з Україною

Росія намагається для поповнення лав своїх окупаційних сил вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чиновник розповів, що зараз росіяни намагаються до своєї загарбницької війни з Україною "долучати представників інших країн, країн Центральної Азії".

"Але бажаючих воювати на боці Росії не так багато", - зауважив він.

Також Данілов зазначив, що РФ не припиняє проведення прихованої мобілізації.

Щодо ситуації на фронті, то вона "важка, але повністю контрольована", заявив секретар РНБО.

Так, на деяких ділянках є просування для звільнення українських територій, при цьому на певних ділянках фронту щодня продовжуються запеклі бої, проте бійці ЗСУ міцно тримають оборону і не дають окупантам просунутися вперед, зазначив Данілов.

РФ намагається поповнити свою армію

Раніше повідомлялося, що на території РФ також очікується проведення "публічної мобілізації", яка може прийти на зміну нинішній "прихованій" моделі.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія, і щомісяця залучають близько 20 тисяч осіб.

Нещодавно представник ГУР Вадим Скибіцький заявив, що у Кремлі планують мобілізувати на війну кілька сотень тисяч людей. Це необхідно Росії для того, щоб спробувати утримати тимчасово окуповані території та продовжити військовий тиск на Україну. Зокрема ворогові потрібен також час на підготовку солдатів та їх оснащення.

Також мер Мелітополя Іван Федоров раніше заявив, що після проведення "виборів" на окупованих територіях мешканців можуть почати примусово мобілізувати та відправляти на війну проти України.