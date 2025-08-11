UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

РФ планує розширювати "військово-технічну співпрацю" з Індією, - джерела

Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося про плани Росії щодо розширення військово-технічної співпраці з Індією.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За даними розвідки, зокрема з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.

Зокрема, на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань. 

Переговори відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі. Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсера Аврора". 

Варто зазначити, що станом на сьогодні Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт - це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.

Покарання Індії за торгівлю з Росією

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп своїм указом запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.

У МЗС Індії відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.

Водночас, за даними ЗМІ, індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит. Зараз компанії чекають вказівок від уряду Індії.

Російська ФедераціяІндія