ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ в перспективе сможет сбить украинский спутник, - Нацинститут стратегических исследований

Новина українською →
Киев, Пятница 03 декабря 2021 13:08
РФ в перспективе сможет сбить украинский спутник, - Нацинститут стратегических исследований Фото: РФ в перспективе сможет сбить украинский спутник
Автор: Олег Черныш, Мария Кучерявец

Россия в будущем может нести угрозу украинским космическим аппаратам. Сейчас РФ разрабатывает соответствующее оружие, а уже через 10 лет сможет сбивать спутники, в частности Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего".

Как пояснил изданию заведующий сектором Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, Россия вступила в клуб стран, имеющих противоспутниковые технологии, но сделала это максимально неуклюже.

"В любом случае общая цель России, так же как и Китая, это добиться от США равных переговоров по космической деятельности. И зафиксировать такие договоренности, что нивелируют преимущество США, которое они уже имеют в космосе", - считает Алексей Ижак

Эксперт допускает, что РФ действительно может в перспективе угрожать нашим космическим аппаратам.

"Такое оружие еще только разрабатывается в РФ, но они показали что в определенной перспективе, скажем так, через 10 лет они получат возможность сбивать спутники, в том числе и действующие, в том числе и спутники Украины", - резюмировал он.

Стоит отметить, что в январе следующего года Украина планирует запустить свой первый спутник "Сич-2-30" на орбиту. Он, кстати, как и уничтоженный Россией "Целина-Д", создается в КБ "Южное".

Напомним, украинский спутник уже прошел испытания и в ближайшее время будет отправлен на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Добавим, запуск "Сич-2-30" должен был состояться в декабре 2021 года, но старт перенесли по решению компании Илона Маска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сич Космический корабль
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего