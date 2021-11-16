Поражен советский спутник: в Пентагоне рассказали о космических испытаниях РФ
Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Космического командования США.
По его версии, "Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите".
Как утверждается в заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".
Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.
Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, по данным США, Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые создали угрозу МКС.
После этого пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что испытываемое РФ оружие может угрожать интересам национальной безопасности США и других космических держав.