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Поражен советский спутник: в Пентагоне рассказали о космических испытаниях РФ

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Вашингтон, Вторник 16 ноября 2021 05:41
Поражен советский спутник: в Пентагоне рассказали о космических испытаниях РФ Фото: испытания РФ поставила под угрозу работу космических аппаратов (roscosmos.ru)
Автор: Артур Родивилов

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Космического командования США.

По его версии, "Россия 15 ноября 2021 провела испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту, которая поразила российский спутник (COSMOS 1408), что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите".

Как утверждается в заявлении, Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

Согласно данным NASA, COSMOS 1408 был выведен СССР на орбиту в 1982 году.

Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, по данным США, Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые создали угрозу МКС.

После этого пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что испытываемое РФ оружие может угрожать интересам национальной безопасности США и других космических держав.

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