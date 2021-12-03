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РФ у перспективі зможе збити український супутник, - Нацинститут стратегічних досліджень

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:08
РФ у перспективі зможе збити український супутник, - Нацинститут стратегічних досліджень Фото: РФ у перспективі зможе збити український супутник
Автор: Олег Черниш, Марія Кучерявець

Росія у майбутньому може нести загрозу українським космічним апаратам. Наразі РФ розробляє відповідну зборю, а вже через 10 років зможе збивати супутники, зокрема України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього".

Як пояснив виданню завідуючий сектором Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олексій Їжак, Росія вступила в клуб країн, що мають протисупутникові технології, але зробила це максимально незграбно.

"У будь-якому випадку загальна мета Росії, так само як і Китаю, це домогтися від США рівних переговорів щодо космічної діяльності. І зафіксувати такі домовленості, що нівелюють перевагу США, яку вони вже мають у космосі", - вважає Олексій Їжак

Експерт допускає, що РФ дійсно може в перспективі загрожувати нашим космічним апаратам.

"Така зброя ще тільки розробляється в РФ, але вони показали що в певній перспективі, скажімо так, через 10 років вони отримають можливість збивати супутники, в тому числі і діючі, в тому числі і супутники України", - резюмував він.

Варто зазначити, що в січні наступного року Україна планує запустити свій перший супутник "Січ-2-30" на орбіту. Він, до речі, як і знищений росіянами "Целіна-Д", створюється в КБ "Південне".

Нагадаємо, український супутник вже пройшов випробування і найближчим часом буде відправлений на космодром на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Додамо, запуск "Січ-2-30" повинен був відбутися в грудні 2021 року, але старт перенесли за рішенням компанії Ілона Маска.

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