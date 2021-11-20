Запуск украинского спутника перенесли: когда "Сич" полетит на орбиту

Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "Радио Свобода".

"Спутник ("Сич-2-30" - ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.

"Соответственно спутник улетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.