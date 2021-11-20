Запуск украинского спутника перенесли: когда "Сич" полетит на орбиту
Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "Радио Свобода".
"Спутник ("Сич-2-30" - ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.
"Соответственно спутник улетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.
Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту.
Отметим, запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета американской компании SpaceX.