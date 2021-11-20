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Запуск украинского спутника перенесли: когда "Сич" полетит на орбиту

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 18:43
Запуск украинского спутника перенесли: когда "Сич" полетит на орбиту Фото: запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли (space.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинский спутник "Сич-2-30" полетит на околоземную орбиту в январе 2022 года. Решение перенести запуск приняла компания Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "Радио Свобода".

"Спутник ("Сич-2-30" - ред.) готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года. Это было по плану", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что компания Илона Маска SpaceX приняла решение перенести запуск ракеты-носителя на январь 2022 года.

"Соответственно спутник улетит, но в ближайшее время", - добавил глава правительства.

Напомним, в октябре спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту.

Отметим, запуск спутника "Сич-2-30" планировался на декабрь 2021 года. На околоземную орбиту его выведет ракета американской компании SpaceX.

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