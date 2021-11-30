Украинский спутник "Сич" прошел испытания. Названа дата запуска

Украинский спутник "Сич-2-30" прошел испытания и в ближайшее время будет отправлен на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Запуск космического аппарата запланирован на 10 января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая .

По его словам, отправка спутника из Днепра в США состоится в ближайшие дни. Тафтай отметил, что во время испытаний все системы аппарата показали соответствие всем предъявляемым требованиям.

Глава агентства добавил, что после прибытия спутника в США будут проведены работы по его подготовке к запуску и стыковке с ракетой-носителем.

"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - уточнил Тафтай.

Фото: стала известна дата запуска украинского спутника "Сич-2-30" (facebook.com/volodymyrtaftay)