ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинский спутник "Сич 2-30" уже на завершающем этапе. Его планируют запустить в декабре

Новина українською →
Днепр, Пятница 10 сентября 2021 16:27
Украинский спутник "Сич 2-30" уже на завершающем этапе. Его планируют запустить в декабре Фото: спутник "Сич 2-30" уже на завершающем этапе (space.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конструкторское бюро "Южное" доложило о состоянии работ по обеспечению запуска украинского спутника "Сич 2-30". Спутник уже находится на завершающем этапе работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

Как отметили в конструкторском бюро, работы продолжаются согласно генеральному графику.

"В настоящее время проведены измерения магнитных характеристик, завершены электро-радиотехнические испытания и квалификационные испытания габаритно-динамического макета космического аппарата с квалификационной моделью адаптера и макетом системы отделения", - рассказали в КБ.

Напомним, запустить украинский спутник планируют в декабре 2021 года. В космос спутник отправят ракетой компании SpaceX за 2 млн долларов.

Как писало РБК-Украина, европейская компания ISILaunch поможет Украине с запуском спутника "Сич 2-30".

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Украина в космосе. Что известно о запуске спутника "Сич" и при чем здесь Илон Маск".

Читайте РБК-Украина в Google News
Запуск ракеты в космос КБ Южное Сич
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси