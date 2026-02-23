РФ перетворює центр Мирнограда на "мережу антен": який задум ворога

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Росія посилила угруповання на Покровському напрямку, перекинувши туди близько 150 тисяч військових.

За словами українських захисників, противник застосовує на цій ділянці фронту одну основну тактику ведення бою. Також стало відомо про активізацію штурмових дій у районі Мирнограда.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зірвали масштабну спробу прориву мобільних груп ворога - за результатами дводенних запеклих боїв російські сили зазнали значних втрат і були розгромлені.

Останніми днями ситуація у Мирнограді поблизу Покровська ще більше загострилася - окупанти посилили атаки та намагаються заводити важку техніку до центральної частини міста.