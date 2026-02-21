РФ хоче взяти Мирноград у "кліщі": яку тактику застосовують окупанти (відео)

Російські війська продовжують наступальні дії на напрямку Мирнограда. Окупанти намагаються взяти позиції українських десантників у так звані "кліщі" та витіснити їх з північної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 79 ОДШБр.

На оприлюдненому відео показана робота таврійських десантників у Мирнограді та на його околицях, де тривають бойові дії.

Попри чисельну перевагу ворога у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати противника та виконувати бойові завдання.

Водночас у центральній частині Мирнограда російські підрозділи намагаються встановлювати більше антен і підсилювачів сигналу для посилення роботи безпілотників.

За даними військових, окупанти не змінюють тактики та продовжують використовувати невеликі штурмові групи. Подекуди противник застосовує легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, намагаючись швидко просуватися вглиб української оборони.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Росія посилила угруповання на Покровському напрямку, перекинувши туди близько 150 тисяч військових.

За словами українських захисників, противник використовує там одну основну тактику ведення бою. Також стало відомо про активізацію штурмових дій у районі Мирнограда.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зірвали масштабну спробу прориву мобільних груп ворога - за підсумками дводенних запеклих боїв російські сили зазнали суттєвих втрат і були розгромлені.

Останніми днями ситуація у Мирнограді поблизу Покровська ще більше ускладнилася - окупанти посилили атаки та намагаються заводити важку техніку до центральної частини міста.