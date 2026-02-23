РФ превращает центр Мирнограда в "сеть антенн": какой замысел врага

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, недавно сообщалось, что Россия усилила группировку на Покровском направлении, перебросив туда около 150 тысяч военных.

По словам украинских защитников, противник применяет на этом участке фронта одну основную тактику ведения боя. Также стало известно об активизации штурмовых действий в районе Мирнограда.

Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали масштабную попытку прорыва мобильных групп врага - по результатам двухдневных ожесточенных боев российские силы понесли значительные потери и были разгромлены.

В последние дни ситуация в Мирнограде вблизи Покровска еще больше обострилась - оккупанты усилили атаки и пытаются заводить тяжелую технику в центральную часть города.