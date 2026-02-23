РФ перетворює центр Мирнограда на "мережу антен": який задум ворога

Війська РФ намагаються встановити в центральній частині Мирнограда якомога більше антен і підсилювачів сигналу. Це необхідно для роботи ворожої безпілотної складової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У ДШВ також оприлюднили відео роботи таврійських десантників у Мирнограді та на його околицях.

Попри чисельну перевагу окупантів у живій силі та техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання.

За даними ДШВ, ворог не змінює підходів до ведення бойових дій і використовує тактику малих штурмових груп.

У центральній частині Мирнограда противник намагається встановити якомога більше антен і підсилювачів сигналу для посилення своєї безпілотної складової.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Росія посилила угруповання на Покровському напрямку, перекинувши туди близько 150 тисяч військових.

За словами українських захисників, противник застосовує на цій ділянці фронту одну основну тактику ведення бою. Також стало відомо про активізацію штурмових дій у районі Мирнограда.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зірвали масштабну спробу прориву мобільних груп ворога - за результатами дводенних запеклих боїв російські сили зазнали значних втрат і були розгромлені.

Останніми днями ситуація у Мирнограді поблизу Покровська ще більше загострилася - окупанти посилили атаки та намагаються заводити важку техніку до центральної частини міста.