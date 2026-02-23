РФ превращает центр Мирнограда в "сеть антенн": какой замысел врага
Войска РФ пытаются установить в центральной части Мирнограда как можно больше антенн и усилителей сигнала. Это необходимо для работы вражеской беспилотной составляющей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Попытки усилить дроны
В центральной части Мирнограда противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала для усиления своей беспилотной составляющей.
Работа десантников
По данным ДШВ, враг не меняет подходов к ведению боевых действий и использует тактику малых штурмовых групп.
Кое-где оккупанты применяют легкую технику, в частности мотоциклы и багги, пытаясь быстро продвигаться вглубь линии обороны.
Несмотря на численное превосходство оккупантов в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи.
В ДШВ также обнародовали видео работы таврийских десантников в Мирнограде и в его окрестностях.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, недавно сообщалось, что Россия усилила группировку на Покровском направлении, перебросив туда около 150 тысяч военных.
По словам украинских защитников, противник применяет на этом участке фронта одну основную тактику ведения боя. Также стало известно об активизации штурмовых действий в районе Мирнограда.
Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали масштабную попытку прорыва мобильных групп врага - по результатам двухдневных ожесточенных боев российские силы понесли значительные потери и были разгромлены.
В последние дни ситуация в Мирнограде вблизи Покровска еще больше обострилась - оккупанты усилили атаки и пытаются заводить тяжелую технику в центральную часть города.