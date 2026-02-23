РФ превращает центр Мирнограда в "сеть антенн": какой замысел врага

Войска РФ пытаются установить в центральной части Мирнограда как можно больше антенн и усилителей сигнала. Это необходимо для работы вражеской беспилотной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Попытки усилить дроны

В центральной части Мирнограда противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала для усиления своей беспилотной составляющей.

Работа десантников

По данным ДШВ, враг не меняет подходов к ведению боевых действий и использует тактику малых штурмовых групп.

Кое-где оккупанты применяют легкую технику, в частности мотоциклы и багги, пытаясь быстро продвигаться вглубь линии обороны.



Несмотря на численное превосходство оккупантов в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи.

В ДШВ также обнародовали видео работы таврийских десантников в Мирнограде и в его окрестностях.