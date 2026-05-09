РФ перекинула танкову дивізію у Покровськ, а у Гришиному тривають стрілецькі бої, - ДШВ

Російські війська завезли у Покровськ 90-ту танкову дивізію, місто використовують для накопичення сил і техніки. У Гришиному окупанти намагаються прорватися та обходити позиції ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як повідомляється, з початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати.
Частину гармат Сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90 танкової дивізії РФ.
У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як "міст" для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку з початку травня лише 38 ОБрМП уразила 11 одиниць артилерійської техніки.
Водночас захоплення Гришиного наразі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють декілька підрозділів різних бригад РФ.
Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша - оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки.
Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів - з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї.
Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступ майже на всіх напрямках та проводять масштабне перегрупування своїх сил.
Наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу.
Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу в живій силі.
Раніше у ЗСУ повідомляли, що командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку координаційних нарад для посилення оборони Покровської агломерації та синхронізації дій підрозділів на найбільш складних ділянках.
Також повідомлялося, що окупанти намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська. Кінцевою метою ворога на цьому етапі є створення умов для подальшого просування у напрямку населеного пункту Шевченко.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що партизани руху "АТЕШ" провели успішну диверсію у Свердловській області РФ, знищивши телекомунікаційне обладнання ключової вишки зв'язку.
Це спричинило значні проблеми з логістикою та залишило частину окупаційних військ на Покровському напрямку без стабільного постачання та координації.