РФ перекинула танкову дивізію у Покровськ, а у Гришиному тривають стрілецькі бої, - ДШВ

Як повідомляється, з початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати.



Частину гармат Сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90 танкової дивізії РФ.

У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як "міст" для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку з початку травня лише 38 ОБрМП уразила 11 одиниць артилерійської техніки.

Водночас захоплення Гришиного наразі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють декілька підрозділів різних бригад РФ.

Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша - оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки.

Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів - з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї.

Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою.