РФ перебросила танковую дивизию в Покровск, а в Гришино идут стрелковые бои, - ДШВ

Российские войска завезли в Покровск 90-ю танковую дивизию, город используют для накопления сил и техники. В Гришино оккупанты пытаются прорваться и обходить позиции ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как сообщается, с начала мая подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ ликвидировали и ранили 329 россиян. Также украинские военные уничтожили и повредили более 40 единиц различной техники, в том числе пушки.
Часть пушек Силы обороны поразили в Покровске. Город враг сейчас использует для накопления личного состава и техники, планируя дальнейшие наступательные действия. В Покровске фиксируется присутствие 90 танковой дивизии РФ.
В Мирнограде враг разворачивает пункты управления. Населенный пункт противник пытается использовать как "мост" для прорыва в направлении Родинского. На этом направлении с начала мая только 38 ОБрМП поразила 11 единиц артиллерийской техники.
В то же время захват Гришино пока остается основной целью противника. На этом направлении действуют несколько подразделений различных бригад РФ.
Долгое время вражеская пехота пыталась продвигаться непосредственно в поселке, другая - обходить Гришино открытым полем и двигаться на север, в сторону Васильевки.
Силы обороны поражали врага из всех имеющихся средств - с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также и из стрелкового оружия.
На днях в южной части Гришино украинские военные ликвидировали двух российских штурмовиков в ближнем стрелковом бою.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Российские войска активизировали наступление почти на всех направлениях и проводят масштабную перегруппировку своих сил.
Сейчас Покровское направление является наиболее критическим участком, где враг сосредоточил группировку численностью около 106 тысяч личного состава.
Оккупанты пытаются давить на украинскую оборону, используя количественное преимущество в живой силе.
Ранее в ВСУ сообщали, что командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд координационных совещаний для усиления обороны Покровской агломерации и синхронизации действий подразделений на наиболее сложных участках.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска. Конечной целью врага на этом этапе является создание условий для дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Шевченко.
Кроме этого, недавно стало известно, что партизаны движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в Свердловской области РФ, уничтожив телекоммуникационное оборудование ключевой вышки связи.
Это повлекло значительные проблемы с логистикой и оставило часть оккупационных войск на Покровском направлении без стабильного снабжения и координации.