РФ передала Китаю подробиці переговорів із посланцями США

За словами представника російського відомства, між РФ та КНР триває постійний діалог щодо всіх ключових питань.

"У нас із китайськими колегами існує постійний діалог з усіх найбільш важливих питань, що нас цікавлять. Тому, думаю, така інформація була доведена до них", - сказав він.

Візит посланців Трампа до Москви

Нагадаємо, за посередництва США тривають спроби відновити мирні переговори між Україною та Росією, головною метою яких є припинення війни, розв’язаної країною-агресоркою.

Перша зустріч представників США та РФ відбулася в Москві в суботу, 5 вересня. За підсумками переговорів помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що вони тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.

За його словами, американська сторона представила низку міркувань щодо можливих шляхів завершення війни. Водночас Ушаков зазначив, що представники адміністрації Дональда Трампа пообіцяли під час подальших переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені диктатором.