Не тільки Віткофф та Кушнер: Axios дізналося, хто ще зустрівся з Путіним у Москві

У суботу 5 вересня у Москві відбулася зустріч спецпредставників Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера з диктатором РФ Володимиром Путіним. На ній було обговорено подальші кроки для досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х та пост журналіста Reuters Стіва Голланда.

"Уіткофф і Кушнер зустрілися з президентом Путіним, щоб просунути програму президента Трампа щодо встановлення миру в російсько-українській війні... Обидві сторони обговорили змістовні плани подальших кроків, які будуть оголошені найближчими тижнями, і сподіваються на такі ж продуктивні зустрічі завтра (мається на увазі 6 вересня - ред.) в Україні", - написав Равід, і цю ж інформацію підтвердив Голланд.

Обидва журналісти послалися на неназваного представника Білого дому. Це джерело уточнило, що до складу делегації США входили також представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів, щоб обговорити пропозиції щодо закінчення війни.

При цьому представник Мінфіну не брав участі в переговорах з Путіним, а розмовляв із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. Ймовірно, що темою розмови стали санкції США проти Росії.

"Джин Ленг, виконуючий обов'язки голови Міністерства фінансів із санкцій, приєднався до Віткоффа і Кушнера у цій поїздці. Ленг брав участь у підготовчій зустрічі з посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим, але не був присутнім на зустрічі з Путіним", - повідомив Барак Равід.