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Путін змусив посланців Трампа чекати кілька годин: ЗМІ розкрили деталі зустрічі в Москві

15:10 09.09.2026 Ср
2 хв
Диктатор використав візит Віткоффа і Кушнера у власних цілях
aimg Валерій Ульяненко
Путін змусив посланців Трампа чекати кілька годин: ЗМІ розкрили деталі зустрічі в Москві Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін використав візит американських спецпосланців, аби продемонструвати свій вплив усередині Росії напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви для проведення переговорів.

Проте російський диктатор вирішив використати їхній приїзд у власних політичних цілях.

За даними джерел видання, Путін навмисно затягнув початок зустрічі в Кремлі, щоб "показати свою силу всередині РФ" перед виборами до Держдуми, які заплановані на 18-20 вересня.

Через затримку з боку Кремля американські представники були змушені згаяти кілька годин за обідом із помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим у дорогому московському ресторані.

Вітиз посланців Трампа до Москви

Нагадаємо, за посередництва США триває процес відновлення мирних переговорів між Україною та Росією, метою яких є припинення війни, розв’язаної країною-агресоркою.

Перша зустріч американської сторони з представниками РФ відбулася в суботу, 5 вересня. Після зустрічі в Москві помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори тривали понад три години та були змістовними й конструктивними.

За словами Ушакова, американська сторона представила низку міркувань щодо можливих шляхів завершення війни. Водночас він зазначив, що представники адміністрації Трампа пообіцяли під час переговорів з Україною врахувати оцінки, озвучені Путіним.

Зазначимо, джерело Axios повідомило, що до складу американської делегації також увійшли представники Ради національної безпеки, Держдепу та Міністерства фінансів. Вони мали обговорити пропозиції щодо завершення війни.

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Володимир Путін Російська Федерація Джаред Кушнер Стів Віткофф
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Путін змусив посланців Трампа чекати кілька годин: ЗМІ розкрили деталі зустрічі в Москві
Путін змусив посланців Трампа чекати кілька годин: ЗМІ розкрили деталі зустрічі в Москві
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