По словам представителя российского ведомства, между РФ и КНР продолжается постоянный диалог по всем ключевым вопросам.

"У нас с китайскими коллегами существует постоянный диалог по всем наиболее важным интересующим нас вопросам. Поэтому, думаю, такая информация была доведена до них", - сказал он.

Визит посланников Трампа в Москву

Напомним, при посредничестве США продолжаются попытки возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией, главной целью которых является прекращение войны, развязанной страной-агрессорой.

Первая встреча представителей США и РФ прошла в Москве в субботу, 5 сентября. По итогам переговоров помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что они продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.

По его словам, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время Ушаков отметил, что представители администрации Дональда Трампа пообещали во время дальнейших переговоров с Украиной учесть оценки, озвученные диктатором.