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РФ передала Китаю подробности переговоров с посланниками США

13:21 10.09.2026 Чт
2 мин
В МИД страны-агрессора заявили о "постоянном диалоге" с КНР
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Стив Виткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Россия проинформировала Китай об итогах поездки американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам представителя российского ведомства, между РФ и КНР продолжается постоянный диалог по всем ключевым вопросам.

"У нас с китайскими коллегами существует постоянный диалог по всем наиболее важным интересующим нас вопросам. Поэтому, думаю, такая информация была доведена до них", - сказал он.

Визит посланников Трампа в Москву

Напомним, при посредничестве США продолжаются попытки возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией, главной целью которых является прекращение войны, развязанной страной-агрессорой.

Первая встреча представителей США и РФ прошла в Москве в субботу, 5 сентября. По итогам переговоров помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что они продолжались более трех часов и были содержательными и конструктивными.

По его словам, американская сторона представила ряд соображений по поводу возможных путей завершения войны. В то же время Ушаков отметил, что представители администрации Дональда Трампа пообещали во время дальнейших переговоров с Украиной учесть оценки, озвученные диктатором.

Отметим, источник Axios сообщал, что в состав американской делегации также вошли представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США. Они должны были обсудить с российской стороной предложения по завершению войны.

Кроме того, Bloomberg писало, что российский диктатор использовал визит американских спецпосланников для демонстрации своего влияния внутри России в преддверии парламентских выборов.

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Российская ФедерацияМоскваКитайДжаред КушнерСтив Уиткофф