За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова "Росія не може зрадити Кубу". Після переговорів у Гавані Москва підтвердила, що планує допомогти кубинцям подолати наслідки американського ембарго. Енергетичні потреби Куби зараз є основним пріоритетом.

Кремль обіцяє, що допомога Москви не обмежиться разовими акціями, як от коли минулого місяця до берегів прибуло велике судно з Росії з нафтою. За словами Рябкова, сторони вже шукають рішення для найскладніших проблем.

"Зараз зарано говорити про те, якими будуть наступні кроки. Але зрозуміло, що ми не обмежимо наші поставки вантажем, який був на борту танкера "Анатолій Колодкін", - наголосив дипломат.

Протистояння з США у Західній півкулі

Агенція акцентує, що Москва відкрито ігнорує заклики Вашингтона. Білий дім роками намагається витіснити Росію та Китай з регіону. Російське МЗС називає це "одержимістю".

Рябков чітко дав зрозуміти: РФ не піде з американського "заднього двору". Політика санкцій та тиску не спрацює.

"Росія не планує залишати Західну півкулю, що б не казав Вашингтон. Вони одержимі ідеєю витіснити Росію та Китай з регіону", - підкреслив представник Кремля.