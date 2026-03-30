Трамп дозволив Росії продати майже тисячу барелів нафти Кубі, - NYT
Берегова охорона США дозволила російському танкеру, повному сирої нафти, дістатися Куби. Таким чином Гавана отримає критично важливу порцію енергії після довготривалої блокади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела New York Times.
Що відомо про танкер РФ
За даними MarineTraffic, постачальника даних про судна, танкер, який перевозить приблизно 730 тисяч барелів нафти та належить РФ, у неділю знаходився поблизу Куби.
Зі швидкістю 12 вузлів судно мало увійти до кубинських вод до вечора неділі. Танкер міг би досягти очікуваного пункту призначення - Матансаса, що на Кубі, до вівторка.
Берегова охорона США має в регіоні два катери, які могли спробувати перехопити російський танкер. Однак адміністрація Трампа не наказала цим суднам діяти, як повідомив анонімний американський чиновник.
Чому це сталось
Аналітики вважають, що прибуття російського судна пом'якшить енергетичну кризу на Кубі, оскільки острівні запаси нафти вичерпались би вже зовсім скоро.
Це також зменшило б тиск на кубинський уряд, який стикається з неминучою економічною кризою та ескалацією загроз з боку Вашингтона. Окрім цього, це б стало сигналом того, що Куба поки може покладатися на свого давнього союзника, Росію.
Що передувало
Адміністрація лідера США Дональда Трампа з січня запроваджувала щось на зразок нафтової блокади навколо Куби, погрожуючи тарифами країнам, які постачали б паливо на острів.
Як пише NYT, нафтова блокада США тисне на Кубу, призводячи до щоденних відключень електроенергії, серйозної нестачі газу, зростання цін та погіршення медичного обслуговування.
Ця політика викликала міжнародну критику, зокрема з боку Організації Об'єднаних Націй, вважаючи, що Сполучені Штати спричиняють гуманітарну кризу на Кубі.
Водночас чиновники Білого дому публічно погрожують кубинському уряду, таємно спонукаючи його до усунення президента Мігеля Діаса-Канеля.
Тиск США на Кубу
Слід зазначити, що нещодавно танкер РФ з нафтою, який прямував до Куби, повернувся назад через попередження з боку США, про що повідомили ЗМІ.
Трамп незабаром після операції у Венесуелі почав говорити про захоплення Куби - нещодавна подібна заява знову пролунала з його уст. Він сказав, що наступна ціль Вашингтону після війни в Ірані - це Куба.