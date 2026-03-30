Трамп дозволив Росії продати майже тисячу барелів нафти Кубі, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела New York Times.

Що відомо про танкер РФ

За даними MarineTraffic, постачальника даних про судна, танкер, який перевозить приблизно 730 тисяч барелів нафти та належить РФ, у неділю знаходився поблизу Куби.

Зі швидкістю 12 вузлів судно мало увійти до кубинських вод до вечора неділі. Танкер міг би досягти очікуваного пункту призначення - Матансаса, що на Кубі, до вівторка.

Берегова охорона США має в регіоні два катери, які могли спробувати перехопити російський танкер. Однак адміністрація Трампа не наказала цим суднам діяти, як повідомив анонімний американський чиновник.

Чому це сталось

Аналітики вважають, що прибуття російського судна пом'якшить енергетичну кризу на Кубі, оскільки острівні запаси нафти вичерпались би вже зовсім скоро.

Це також зменшило б тиск на кубинський уряд, який стикається з неминучою економічною кризою та ескалацією загроз з боку Вашингтона. Окрім цього, це б стало сигналом того, що Куба поки може покладатися на свого давнього союзника, Росію.