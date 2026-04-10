В РФ озвучили планы на Кубу: желание Вашингтона во внимание принимать не будут

Москва не собирается прекращать поддержку коммунистического режима на Кубе и обещает помочь острову решить топливный кризис. Российская дипломатия уверяет, что не откажется от своих интересов в Западном полушарии, несмотря на требования Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова "Россия не может предать Кубу". После переговоров в Гаване Москва подтвердила, что планирует помочь кубинцам преодолеть последствия американского эмбарго. Энергетические потребности Кубы сейчас являются основным приоритетом.
Кремль обещает, что помощь Москвы не ограничится разовыми акциями, как вот когда в прошлом месяце к берегам прибыло большое судно из России с нефтью. По словам Рябкова, стороны уже ищут решения для самых сложных проблем.
"Сейчас рано говорить о том, какими будут следующие шаги. Но понятно, что мы не ограничим наши поставки грузом, который был на борту танкера "Анатолий Колодкин", - подчеркнул дипломат.
Агентство акцентирует, что Москва открыто игнорирует призывы Вашингтона. Белый дом годами пытается вытеснить Россию и Китай из региона. Российский МИД называет это "одержимостью".
Рябков четко дал понять: РФ не уйдет с американского "заднего двора". Политика санкций и давления не сработает.
"Россия не планирует покидать Западное полушарие, что бы ни говорил Вашингтон. Они одержимы идеей вытеснить Россию и Китай из региона", - подчеркнул представитель Кремля.
В конце марта 2026 года США разрешили танкеру РФ добраться до Кубы для спасения острова от глубокого энергетического кризиса. Танкер привез 730 тысяч баррелей нефти, но по расчетам аналитиков ее хватит дней на 20.
Так считает и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Вашингтон не против поставок нефти из РФ в Гавану, ведь это все равно не спасет Кубу от энергокризиса.