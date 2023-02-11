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ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів: названо нові втрати РФ

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Субота 11 лютого 2023 08:23
ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів: названо нові втрати РФ Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136880 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
  • танків - 3267 (+9) од.,
  • бойових броньованих машин - 6474 (+3) од.,
  • артилерійських систем - 2270 (+19) од.,
  • РСЗВ - 463 (+0) од.,
  • засоби ППО - 234 (+1) од.,
  • літаків - 295 (+0) од.,
  • вертольотів - 286 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1997 (+27),
  • крилаті ракети - 857 (+61),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5134 (+8) од.,
  • спеціальна техніка - 214 (+3).

    Нагадаємо, за даними канадської розвідки, російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів , що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.

    Також повідомлялося, що протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв.

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