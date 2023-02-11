ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів: названо нові втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136880 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.02.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними канадської розвідки, російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів , що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.

Також повідомлялося, що протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв.

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