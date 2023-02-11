ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів: названо нові втрати РФ
Минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136880 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
- танків - 3267 (+9) од.,
- бойових броньованих машин - 6474 (+3) од.,
- артилерійських систем - 2270 (+19) од.,
- РСЗВ - 463 (+0) од.,
- засоби ППО - 234 (+1) од.,
- літаків - 295 (+0) од.,
- вертольотів - 286 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1997 (+27),
- крилаті ракети - 857 (+61),
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5134 (+8) од.,
- спеціальна техніка - 214 (+3).
Нагадаємо, за даними канадської розвідки, російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів , що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів.
Також повідомлялося, що протягом доби, 10 лютого, ворог продовжував вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а також увімкнув роботу пересувних крематоріїв.
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