РФ остается на границе, но меньше бряцает оружием, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил партнеров за помощь в сдерживании российской агрессии . По его словам, войска Российской Федерации продолжают оставаться на границе и на оккупированных территориях, но теперь РФ меньше бряцает оружием.

Об этом Кулеба заявил во время форума "Украина 30" .

"За последний месяц мы увидели как работает сдерживания на практике. Хочу поблагодарить партнеров, что они нас вовремя услышали. Российская Федерация остается и на границе и на оккупированной территории. Единственное что изменилось, РФ перестала громко бряцать оружием, но она может восстановить эти действия в любой момент", - отметил Кулеба.

Напомним, на протяжении апреля Российская Федерация стягивала свои силы к украинским границам возле оккупированных территорий и в Крыму. В России заявляли, что стягивание войск связано с "угрозой со стороны НАТО". Позже министр обороны России Сергей Шойгу объявил об отводе войск из оккупированного Крыма и восточной границы Украины.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский считает, что сейчас нет угроз полномасштабного вторжения со стороны РФ.

При этом президент считает, что если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.